Диетолог оценил завтраки в семье Галкина и Пугачевой

Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram фотографиями с завтрака с детьми. Многие комментаторы выразили обеспокоенность тем, что завтрак включал в себя сухие готовые хлопья. Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова в разговоре с РИА ФАН подтвердила вред таких завтраков.

Она пояснила, что сухие быстрые завтраки содержат много сахара и углеводов. Единственное их преимущество — удобство и скорость приготовления.

«Это не может быть ежедневной основой. Если такое включать в рацион, то один раз в неделю — в выходной день, когда родителям хочется поспать. Это единственный вариант, если в течение недели есть другие полезные завтраки», — сказала специалист.

Она добавила, что с помощью современной техники можно приготовить завтрак, который будет таким же быстрым, как покупные хлопья и мюсли, но при этом куда более полезным.

«Например, скороварка, в которой можно просто, пока чистишь зубы, принимаешь душ, одеваешься, приготовить любую кашу или омлет. Есть решения, просто они в другой плоскости, но с пользой», — заключила диетолог.