Диетолог отметила способность моркови снижать уровень холестерина

Диетолог Лиза Янг обратила внимание на то, что состояние организма может улучшить употребление моркови. Специалиста процитировало РИА ФАН.

«Обыкновенная морковь — прекрасный поставщик растворимой клетчатки и бета-каротина», — подчеркнула Янг.

Отмечается, что в корнеплоде содержатся витамины и корнеплоды, и морковь способна запустить процесс самоочищения организма. В частности, она может наладить работу органов пищеварения и снизить уровень холестерина. Кроме того, морковь укрепляет кровеносные сосуды и сердечную мышцу.