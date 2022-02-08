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    08 февраля 2022, 11:51

    Диетолог отметил пользу сладкого картофеля

    Артур Блянихов

    Врач-диетолог Джаред Мичем сообщил, что положительное воздействие на человеческий организм оказывает батат, более известный как сладкий картофель. Специалиста процитировало ИА Nation News.

    Мичем обратил внимание на то, что в составе батата содержится растворимая и нерастворимая клетчатка, которая полезна для желудочно-кишечного тракта. Отмечается, что ее употребление укрепляет кишечную микрофлору. Кроме того, в сладком картофеле содержатся различные антиоксиданты, марганец, а также витамины А и С.