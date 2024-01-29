Здоровье 29 января 2024, 13:08 Диетолог Островская: жители мегаполисов особенно подвержены быстрому набору веса

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Жизнь в мегаполисе считается одним из главных факторов быстрого набора веса. У таких жителей сбиты биоритмы, сообщила врач-эндокринолог и диетолог Елена Островская сайту «Мослента».

По словам специалиста, многие возвращаются домой после работы поздним вечером. По дороге у людей не получается что-либо поесть, в итоге это приводит к поздним ужинам с тяжелой едой. После такого приема пищи завтракать уже не захочется, сообщил «ФедералПресс».

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Кроме того, у жителей мегаполисов наблюдается хроническая интоксикация светом. Они просыпаются уже уставшими, отметила врач.