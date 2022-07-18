Диетолог Островская посоветовала не сидеть долго на кетодиете

В попытках похудеть многие люди прибегают к кетодиете. Диетолог Елена Островская рассказала, какие есть преимущества и недостатки у такого рациона питания. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Это стиль питания, в котором 70% от рациона составляют жиры, 20-25% приходится на белки и 5-10% — углеводы. В традиционном питании углеводов 40-50% от рациона. Энергию мы получаем из углеводов, а жиры депонируются в жировой ткани, в печени в виде триглицеридов. Если мы потребляем мало углеводов, начинается распад триглицеридов для образования кетоновых тел (конечный продукт распада жира)», — пояснила специалист.

Медик рассказала, что в таком случае организм начинает сжигать жирвые отложения и выводить воду, из-за чего человек худеет. Однако подобную диету осилить могут далеко не все. Часто во время такого рациона образуется ломота в мышцах и недомогание. Прекращается это состояние через несколько дней.

Островская заметила, что здоровый человек может придерживаться кетодиеты несколько недель. Между подходами стоит делать перерыв в несколько месяцев. Однако если проводить на кето-рационе больше времени, то вполне вероятно, что у вас ухудшится обмен веществ.

Кроме того, от диеты стоит воздержаться людям с проблемами желчного пузыря, печени, поджелудочной железы.