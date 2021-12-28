Диетолог Орлова рассказала о пользе холодца и заливной рыбы

Диетолог Екатерина Орлова рассказала, что холодец и заливная рыба имеют полезные свойства, передала «Вечерняя Москва».

По данным НСН, холодец из любого мяса содержит огромное количество коллагена. Он может оказывать даже медицинский эффект.

«Не зря его довольно часто рекомендуют спортсменам, особенно в период восстановления после травм», — объяснила Орлова.

В нем также содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В и глицин. Это полезно для нервной системы и крови.

В свином холодце есть гемсодержащий белок, который регулирует перемещение кислорода во внутренних органах и мыщцах. Особенно это важно во время пандемии коронавируса.

Холодец из мяса птицы — диетическое блюдо, при его приготовлении не нужно использовать лапы птиц.

Много полезных веществ есть также в заливной рыбы. Среди них — целый комплекс разных витаминов — А, В, С, D, РР — кальций, йод, магний, фосфор, марганец, калий, бром, железо, омега-3 жирные кислоты.

Они полезны для нервной системы, мозга и регуляции артериального давления.