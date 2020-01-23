Диетолог опровергла жиросжигающее действие грейпфрута

По информации сайта телеканала «Звезда», Стародубцева уточнила, что у грейпфрута есть некоторые диетические свойства.

«Грейпфруты содержат большое количество жидкости, пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов и могут быть частью оптимального рациона питания», — пояснила врач.

Диетолог отметила, что этот фрукт содержит большое количество органических кислот. Об этом говорит его характерный вкус. Тем не менее, по словам Стародубцевой, жиросжигающими свойствами грейпфрут не обладает.

Специалист посоветовала не злоупотреблять цитрусовым. Максимальная доза — 200-250 граммов 2-3 раза в неделю.