Диетолог опровергла пользу горячего чая при простуде. Может стать только хуже

«При высокой температуре не нужно пить горячий чай. Нужно пить теплый, а не горячий. Иначе состояние может ухудшиться. Чай оказывает разогревающий эффект», — отметила Соломатина. Вместо чая в случае болезни она рекомендовала пить щелочные напитки. По оценке Соломатиной, чай оказался весьма опасным для людей, которые испытывают проблемы со здоровьем.

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Его не рекомендуется пить при гипертонии, атеросклерозе и бессоннице. Кроме того, напиток оказывает пагубное влияние людей с заболеванием кишечно-желудочного тракта, при язвах, колите и повышенной кислотности в желудке.

Не стоит злоупотреблять чаем также и беременным женщинам. Один из самых серьезных плюсов чая — это способность напитка снижать уровень глюкозы в крови благодаря полифенолам.