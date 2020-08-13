Диетолог опровергла опасность набрать лишний вес из-за позднего ужина

Эксперт подчеркнула, что одним из главных заблуждений является миф о пользе голодания. Она пояснила, что полный отказ от еды может серьезно навредить здоровью. По ее словам, организм во время голодания переходит в режим запаса энергии, и потеря веса осуществляется за счет мышечной массы и воды. После такого некачественного похудения лишние килограммы могут очень быстро вернуться.

Еще Черных считает неверным миф о вреде поздних приемов пищи. Она подчеркнула, что нельзя бояться есть после 18 часов вечера. Важно учесть лишь то, чтобы ужин состоял из легкоусвояемого белка, пишет сайт «Русская планета».

Помимо прочего, диетолог предостерегла от употребления обезжиренных продуктов. Врач считает, что они не способствуют похудению, так как в их составе часто присутствуют сахар и крахмал.

Ранее украинский диетолог Ольга Усенко рассказала, что оптимальная дневная калорийность для сохранения фигуры при малоподвижном образе жизни равняется 1600-1700 ккал.