Диетолог опроверг миф о вреде кофе при высоком давлении

Диетолог Наталья Нефедова в разговоре с ИА Nation News развенчала некоторые мифы о повышенном давлении. Она рассказала, что определенные продукты не оказывают значительного влияние на давление, а корректировать его можно только изменением образа жизни и лечением.

Нефедова пояснила, что повышенное давление не получится скорректировать, употребляя определенные продукты. Например, не соответствует действительности мнение о том, что людям с высоким давлением якобы нужно есть больше жирной рыбы. Повышенное давление как правило является следствием сердечно-сосудистых заболеваний, которые часто встречаются у людей с лишним весом.

«Сначала у данной группы людей развивается метаболический синдром, который приводит впоследствии к высокому давлению. Но жирной рыбой здесь не поможешь, потому что нужно менять образ жизни целиком: снижение веса, правильное питание. То есть необходимо вести здоровый образ жизни», — сказал она.

Это работает и в обратную сторону: вопреки распространенному мнению кофе или соль не смогут существенно повысить давление.

«Если говорить о кофе или о соли, то давление при употреблении данных продуктов незначительно поднимается. То есть, если съесть пару кусочков соленой селедки, то, скорее всего, проблем не будет, особенно, если давление медикаментозно корректируется. Единственное, что может произойти — отек, так как соль задерживает воду в организме», — заключила диетолог.