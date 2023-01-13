Здоровье 13 января 2023, 12:51 Диетолог Ольга Перевалова рассказала, кого кофе делает сонливым freepik

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Кофе — это напиток, призванный дарить бодрость, однако не на всех он действует одинаково, некоторых, наоборот, начинает клонить в сон. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-диетолог, спортивный врач Ольга Перевалова.

По ее словам, за реакцию организма человека на кофе отвечает определенный ген. Если он активен, то и напиток и содержащиеся в нем вещества усвоятся быстро. Такие счастливчики могут выпивать по две-три чашки и получать нужный заряд бодрости, при этом не испытывая проблем с ночным сном. Тем, у кого отвечающий за метаболизм кофеина ген неавтикен, повезло меньше. Им лучше ограничиться одной чашкой и выпить ее до середины дня. В противном случае можно заработать бессонницу и гипертонию.

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Но есть и третий тип людей. Это те, кого от бодрящего напитка начинает клонить в сон. Как объяснила Ольга Перевалова, в кофе содержится теобромин. И люди с повышенной чувствительностью к этому алкалоиду после употребления напитка могут захотеть спать.

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«Это тоже генетическая особенность, все в руках генетики. В растворимом, сублимированном кофе больше теобромина, чем кофеина, от него может больше хотеться спать. В свою очередь, натуральный свежесваренный кофе будет оказывать более выраженный бодрящий эффект», — подчеркнула врач.