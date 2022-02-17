Диетолог обозначила минус приготовления борща на мясном бульоне

Диетолог Елена Соломатина предложила россиянам отказаться от приготовления борща на мясном бульоне, поскольку вегетарианский вариант этого супа будет более полезным. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она объяснила, что в вегетарианском супе остается вся клетчатка и необходимые для организма человека полезные микроэлементы.

«Чтобы сделать борщ полезнее, то мы его варим не на мясном бульоне. Лучше всего варить борщ вегетарианский. Вегетарианские супы гораздо полезнее, потому что там остается вся клетчатка и микроэлементы, как в обычном борще. Самое дорогое в борще — это мясо. Борщ можно делать и на курятине, она гораздо дешевле. Заменяем говядину курятиной и получаем овощной суп, который очень близок по вкусовым качествам и качествам питательности. Борщ на курице будет даже более диетическим, лучше усваиваться», — уточнила она.

Соломатина добавила, что любителям мяса лучше всего варить его отдельно, а затем добавлять в суп, поскольку нынешние способы выращивания скота «вызывают вопросы».