Диетолог Обложко рассказал, какие продукты необходимы для здоровья сосудов

Врач-диетолог Сергей Обложко назвал продукты, которые необходимо включить в рацион для здоровья сосудов. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

По данным радиостанции «Комсомольская правда», в первую очередь это оливки или оливковое масло. Они препятствуют развитию атеросклероза и повреждению стенок сосудов.

Также это сухофрукты, в которых много клетчатки. А еще овсянка, которая нормализует уровень глюкозы в крови.

«Просто хорошая привычка: едите суп, посыпьте его зеленью — и красивее, и вкуснее, и насыщает рацион фолиевой кислотой», — заключил Обложко.