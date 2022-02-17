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    17 февраля 2022, 19:44

    Диетолог Обложко рассказал, какие продукты необходимы для здоровья сосудов

    Дарья Морозова

    Врач-диетолог Сергей Обложко назвал продукты, которые необходимо включить в рацион для здоровья сосудов. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

    Диетолог Обложко рассказал, какие продукты необходимы для здоровья сосудов

    По данным радиостанции «Комсомольская правда», в первую очередь это оливки или оливковое масло. Они препятствуют развитию атеросклероза и повреждению стенок сосудов.

    Также это сухофрукты, в которых много клетчатки. А еще овсянка, которая нормализует уровень глюкозы в крови.

    «Просто хорошая привычка: едите суп, посыпьте его зеленью — и красивее, и вкуснее, и насыщает рацион фолиевой кислотой», — заключил Обложко.