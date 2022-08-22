Диетолог Обложко заявил, что кофе не является источником энергии

Врач-психотерапевт, диетолог Сергей Обложко в беседе с радиостанцией Sputnik заявил, что кофе не является источником энергии, как многие думают. По его словам, кофеин ничего нового не дает организму.

«Люди думают, что кофе — это источник энергии. То есть если я устал, если у меня нет сил, то достаточно выпить кофе, чтобы получить энергию. На самом деле все не так. Кофеин просто стимулирует сжигание внутренних запасов энергии. Он как бы ускоряет работу клеток, то, насколько быстро клетки из имеющихся запасов вырабатывают энергию. С точки зрения химии, это стимулятор метаболизма, а не источник энергии», — сказал Обложко.

Он добавил, что вместо энергии люди могут получить раздражительность и резкую утрату концентрации. Многие автомобилисты думают, что с помощью кофеина запасаются энергией, однако после его употребления почти сразу засыпают.

В случае, если человек ощущает усталость, ему стоит поспать, а не пить кофе в больших объемах, резюмировал медик.