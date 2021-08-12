Диетолог объяснила, в чем вред лапши быстрого приготовления

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала радиостанции «Говорит Москва», в чем заключается вред лапши быстрого приготовления. Оказалось, что дело не в самом продукте.

Основная опасность кроется не в лапше, а в добавках, которые к ней прилагаются. Сама же лапша не очень вредна, но никакой пользы в ней тоже нет.

«Плохой там, скорее, тот соус, который к [лапше] прилагается. Там и глутамат натрия, и пальмовое масло, и специи, и соевое масло. Обычного мяса там не бывает. А единственное плохое в самой лапше — она обжарена в пальмовом масле. И то, что она содержит пустые калории. То есть это совершенно высокоэнергетический продукт, не несущий нашему организму, кроме пустой энергии ничего. Если мы эту лапшу разбавим овощами, салатом… Бывает такое, что нужно чем-то перекусить. Но не нужно каждый день это делать. Как перекус сойдет», — сказала Соломатина.