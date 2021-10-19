Диетолог объяснил, в каком случае обжорство может привести к худобе

Диетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета НАДН Дарья Русакова пояснила, когда обжорство способно привести к нездоровой худобе. По ее словам, человек с недостатком массы тела зачастую недоедает или лишь восполняет свою суточную калорийность, передала «Вечерняя Москва».

«Россиян, которые имеют повышенный обмен веществ, не так много на самом деле. В основном это люди молодого возраста. Потому что после 40 лет они, как правило, достигают нормальной массы тела, даже если у них дефицит. То есть гормональный фон так перестраивается, и если человек привык много есть, то может уже появиться избыток веса», — пояснила диетолог.

Тяжело бывает набрать вес людям, которые перенесли операцию на желудке или кишечнике. Кроме того, проблемы с весом бывают и из-за гормонов. Такое явление чаще всего встречается у мужчин с повышенным тестостероном.

По словам специалиста, если человеку с низким весом дать слишком много калорий, он может даже похудеть, так как организм будет тратить много сил на переваривание. Таким людям обычно назначают пюрированные блюда из рубленного мяса, а также специальное лечебное питание. Им важно не заниматься обжорством. Желанные килограммы должны набираться не в виде жира, а в виде мышечной массы, заключила эксперт.