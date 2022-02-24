Диетолог объяснила, почему не стоит увлекаться бананами и петрушкой

Избыток некоторых продуктов в рационе может грозить подъемом уровня глюкозы в крови и ее сгущением. Об этом изданию Solenka.Info рассказала врач-диетолог Дарья Самойлова. По словам специалиста, к таким продуктам можно отнести бананы и петрушку.

В бананах содержится большое количество сахаров, а это провоцирует подъем уровня глюкозы в крови. Непереработанный сахар превращается в жировые соединения, и кровь становится более вязкой, написало ИА Nation News.

Петрушка, как сообщает специалист, богата витамином K, что чревато свертываемостью крови. У тех людей, у которых наблюдается предрасположенность к сгущению крови, лучше как можно меньше есть эту зелень, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что у переболевших «омикроном» может начать сгущаться кровь. Этот симптом может сохраняться и у уже выздоровевших пациентов. Об этом рассказал научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев.