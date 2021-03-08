Диетолог объяснила, почему фрукты вредно есть вечером

Питаться фруктами вечером вредно. Не стоит ими также заменять полноценный ужин. Об этом рассказала главный врач клиники эстетической медицины «Риммарита», кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.

«Во второй половине дня фрукты нежелательны, особенно они вредны людям, которые, например, пообедали, а домой на ужин не успевают, и заедают фруктом. Этого делать категорически нельзя», — рассказала она в интервью радиостанции Sputnik.

Все дело в том, что фрукт сразу же воздействует на кору головного мозга, и она перестает чувствовать гормон лептин, который регулирует энергетический обмен. Фрукт может привести к лептинорезистентности - когда мозг не понимает, сколько у него энергии, начинает ее экономить и запасать.

Кроме того, по словам эксперта, фрукты не помогают худеть. Поэтому не стоит заменять ими обычный прием пищи, иначе это нарушит липидный и углеводный обмен.

«Можно съесть жесткий фрукт, не более одного в день, до обеда, причем через час-полтора после завтрака. Если в качестве второго завтрака, то это может быть фрукт с какой-то еще добавкой, например, груша со свеклой или яблоко с морковью», — пояснила диетолог.

В таком случае для организма будет больше пользы.