Здоровье 03 марта 2023, 05:29 Диетолог объяснила «опасность» фиников Диетолог Дюваль: риск набора лишнего веса существует из-за избытка фиников в рационе РИА «Новости»

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Финики — очень полезный продукт. Они богаты пищевыми волокнами, а также благотворно влияющими на микрофлору кишечника. Однако их высокая калорийность может обернуться неприятными последствиями в виде лишнего веса, предупредила в разговоре с радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль.

Помимо прочих полезных свойств, финики могут помочь нормализовать сон и улучшить состояние кожи, поскольку в их составе есть кремний, который стимулирует синтез коллагена. Также финики содержат триптофан. Эта аминокислота оказывает влияние на настроение. Она также может быть полезна при проблемах со сном.

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Однако диетолог предупредила о высокой калорийности фиников. Поэтому избыток этих плодов в рационе может привести к набору лишнего веса. Кроме того, финики содержат много сахара, и в определенных условиях могут осложнять работу желудочно-кишечного тракта.

Употреблять финики Дюваль посоветовала либо вместе с овощами или фруктами, либо вообще без всего. Это поможет продукту нормально перевариться и не провоцировать метеоризм.

Диетолог рекомендовала съедать три-четыре финика в сутки, лучше в первой половине дня. Также она подчеркнула, что людям с сахарным диабетом можно есть плоды только с разрешения лечащего врача.