Диетолог объяснила, когда березовый сок является опасным

Березовый лучше собирать в экологически чистых местах, подальше от крупных дорог и от города. Если он стал мутным, а также у него появился неприятный запах и вкус, то лучше отказаться от употребления. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Во-первых, березовый сок надо собирать так, чтобы не навредить дереву. Лучше выбирать дерево, растущее в лесных хозяйствах, с глубокой развитой корневой системой.

«Не следует собирать березовый сок впрок, в больших количествах, так как он практически не хранится, даже в холодильнике. При относительно теплой температуре процесс брожения может начаться буквально в течение нескольких часов», — рассказала диетолог РИА «Новости».

Сок может стать мутным, с кисловатым запахов и вкусом. Такой продукт уже нельзя пить. Березовый сок считается полезным. Он улучшает качество кожи и оказывает омолаживающий эффект. Этот напиток очищает организм.