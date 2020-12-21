Диетолог объяснила, какой рацион укрепляет иммунитет в пандемию COVID-19

По словам специалиста, самыми важными для организма являются витамины С и D. Она посоветовала есть на завтрак кашу с сыром, в котором содержится животный белок.

«Каша на молоке — идеальна, если вы усваиваете молоко. И к этому добавить чашку кофе и несколько сухофруктов, например, курагу, которые дадут вам клетчатку», — пояснила врач.

Ближе к обеду нужно добавить больше животных белков. Примером «правильного» блюда в середине дня будет курица или рыба. Помимо прочего, важно помнить об овощах. Диетолог напомнила, что картошка является хорошим источником углеводов.

На ужин лучше приготовить более легкую еду. Так, можно сделать овощной омлет и съесть его с маленьким кусочком хлеба.