Диетолог объяснила, какие овощи следует добавить в рацион

Диетолог Марианна Хеллта рассказала, в каких овощах содержится больше всего полезных элементов. Специалиста процитировал сайт Infox.

Хеллта заметила, что в огурцах содержится немного клетчатки и витамина К. Помидоры обладают большим количеством полезных свойств.

«Если их термически обработать, организм лучше усвоит содержащийся в томатах ликопин, поэтому их можно добавлять в супы и соусы», — приводит слова диетолога портал News.ru.

Она посоветовала добавить в свой рацион продукты, в которых содержится фолиевая кислота. Она есть в овощах темно-зеленого цвета (шпинат, листовая капуста, и спаржа), а также в цветной капусте, свекле и пастернаке. Кроме того, рекомендуется есть больше болгарского перца и различных видов капусты, поскольку них содержится витамин С.