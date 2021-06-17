Диетолог объяснила, как без лекарств снизить холестерин

Врач персонифицированной медицины Маргарита Королева обсудила с ИА Nation News новые способы снижения холестерина без помощи лекарственных препаратов.

По словам специалиста, очень важно следить за состоянием крови, чтобы определить нарушения жирового обмена.

«При необходимости предпринять меры для регуляции жирового обмена и регуляции обменных процессов организма в целом. С целью предупредить заболевания, прежде всего сердечно-сосудистой системы, обеспечив профилактику ненужных проблем, таких как ишемическая болезнь сердца», — обратила внимание собеседница информагентства.

Она заметила, что жиры — это важная составляющая рациона питания, поэтому нельзя от них полностью отказываться. Для сердечно-сосудистой системы является риском повышение в крови уровня липидов низкой плотности, которое возникает при различных нарушениях обмена веществ.

«Необходимо иметь ввиду, что нарушение липидного обмена наследуется, поэтому обязательно нужно учитывать генетические особенности человека», — предупредила Королева.