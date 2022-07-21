Диетолог объяснила чем полезен иван-чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала радиостанции «Говорит Москва», что иван-чай обладает большим спектром полезных веществ.

«Это прекрасный антиоксидант, содержит биофлавоноиды, которые омолаживают наш организм, очень хорошо укрепляют сосудистую стенку, улучшается работа капилляров. Биофлавоноиды препятствуют действию свободных радикалов, которые разрушают наш организм, соответственно мы можем говорить о полезных свойствах чая, которые действуют на все органы и системы», — уточнила врач.

В иван-чае содержится большое количество калия и магния. Он предотвращает риск инсультов и инфарктов, улучшает когнитивные способности, способствует нормализации артериального давления, а также выводит из организма излишки жидкости и укрепляет сердечно-сосудистую систему.