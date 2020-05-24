Диетолог объяснил, зачем нужно есть соль

Соль, если не возводить ее потребление в привычку, оказалась полезной для здоровья. Причем, по словам диетолога Елены Соломатиной, для некоторых категорий людей она вообще необходима.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью радиостанции Sputnik рассказала, что соль нужна для образования желудочного сока. Ежедневно каждый человек должен съедать по 3–5 граммов соли. Некоторым людям ее надо еще больше.

«Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом. Бывает, что хочется досолить пищу, когда мы испытываем обезвоживание, состояние усталости, упадка сил, при низком давлении», — отметила Соломатина.

По ее словам, поднять давление можно не только с помощью кофеина, но и съев соленую рыбу или огурец.

В то же время диетолог предупредила, что потребность в соленом может превратиться в привычку. Тогда человек начнет злоупотреблять этим продуктом, и ему все будет казаться недосоленным. Это приведет к еще большему потреблению соли.

Соломатина предупредила, что переизбыток соли может привести к нарушению метаболизма и, как следствие, к набору веса. Зато отказ от соли позволит избавиться от излишков воды в теле, и вес изменится в меньшую сторону.