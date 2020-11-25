Диетолог объяснил, в каком случае употребление цитрусовых наносит вред

Уточняется, что в холодное время года апельсины и мандарины в рационе помогают восполнить нехватку витамина С. Можно выпить стакан свежевыжатого сока с утра. При этом напиток лучше разбавить водой.

«Дело в том, что за ночь мы теряем влагу и вместе с влагой теряем электролиты. Когда вы съедаете цитрусовый, вы получаете их и из-за этого чувствуете себя бодрее. Это может быть вода с лимонным соком, с апельсиновым соком», — рассказала специалист.

Нефедова заметила, что разбавленный фреш содержит меньшее количество калорий. По ее словам, нет надобности покупать витамины в аптеке в холодное время года. Все необходимые вещества можно получить из продуктов, однако необходимо знать меру. Так, витамин С в большом количестве уже не имеет эффект антиоксиданта, а действует противоположным образом. При избытке он выполняет функцию окислителя.

Диетолог предупредила, что в одном апельсине содержится 60-80 миллиграммов этого витамина, а дневная норма составляет 75-90 миллиграммов.