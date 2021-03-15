Диетолог объяснил, в каком случае соблюдение поста вредит здоровью

Врач-диетолог Елена Тихомирова объяснила, в каком случае соблюдение Великого поста может навредить здоровью. По ее словам, нельзя полностью вычеркивать из рациона белковые продукты, сообщил телеканал «Звезда».

Как пояснила специалист, в качестве замены животного белка необходимо употреблять пищу, богатую растительными белками.

«Организм на 40 дней обделен по важным белковым продуктам, если человек эти белковые продукты будет замещать повышенным количеством углеводов, будет есть много каш, макарон, картошки, растительного масла, постного масла, то он наберет огромное количество лишних килограммов», — отметила врач.

Диетолог напомнила, что в первую очередь пост является духовным удержанием. Ограничения в еде вторичны. В правильно составленном рационе присутствуют овощи, сложные углеводы и бобовые в небольшом количестве. При таком меню человек получит лишь пользу от поста. В частности, уменьшится жировая масса организма, ощутимо сократится вес, уйдет отечность и нормализуется артериальное давление.