Диетолог объяснил, в каком случае опасно есть бананы

Врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала РИА «Новости», что при заболеваниях кишечника в стадии обострения лучше отказаться от бананов.

«Известия» отметили слова специалиста о том, что людям с гастритом употребление бананов необходимо, так как они уменьшают кислотность желудка и снижают риск изжоги. При заболеваниях ЖКТ эти фрукты лучше не есть, поскольку они могут вызвать метеоризм или вздутие.

«Поспевшие имеют слабительный эффект, поэтому во время расстройств кишечника или заболеваний ЖКТ в острой стадии бананы, скорее всего, будут вредны», — предупредила собеседница информагентства.