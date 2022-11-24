24 ноября 2022, 16:44
Диетолог объяснил, в каких случаях некоторые правильные продукты могут навредить
Правильное питание необходимо для людей всех возрастов. Однако некоторые даже самые правильные продукты могут навредить здоровью, рассказал «ФедералПресс» диетолог Михаил Гинзбург.
По мнению специалиста, если у человека есть хроническое заболевание, то для поддержки организма нужна определенная диета. Так, например, при язве желудка противопоказано употреблять в пищу капусту. Кроме того, красное мясо способно ускорить процессы старения у пожилых людей, но в то же время повысить уровень железа у молодежи.
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Диетолог отметил, что также здоровью могут навредить и некоторые витамины, назначенные человеком самостоятельно без обращения к врачам — к ним можно отнести селен.
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