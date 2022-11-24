Здоровье 24 ноября 2022, 16:44 Диетолог объяснил, в каких случаях некоторые правильные продукты могут навредить

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Правильное питание необходимо для людей всех возрастов. Однако некоторые даже самые правильные продукты могут навредить здоровью, рассказал «ФедералПресс» диетолог Михаил Гинзбург.

По мнению специалиста, если у человека есть хроническое заболевание, то для поддержки организма нужна определенная диета. Так, например, при язве желудка противопоказано употреблять в пищу капусту. Кроме того, красное мясо способно ускорить процессы старения у пожилых людей, но в то же время повысить уровень железа у молодежи.

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Диетолог отметил, что также здоровью могут навредить и некоторые витамины, назначенные человеком самостоятельно без обращения к врачам — к ним можно отнести селен.

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