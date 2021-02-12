Диетолог объяснил связь между ожирением и генетикой

Между генетикой и проблемами лишнего веса прослеживается прямая связь, но имеются и нюансы. Об этом рассказала звездный диетолог Маргарита Королева, сообщило МГ «Патриот».

Ученые обнаружили около тысячи генов, связанных с проблемой лишнего веса. Каждый из них так или иначе влияет на набор лишних килограммов. Однако реализуется эта проблема или нет, во многом зависит от образа жизни человека.

Пищевое поведение формируется в детстве. А предрасположенность к набору веса идет за счет пищевых привычек, которые ребенок получает от мамы с папой.

«Лишний вес и вытекающее отсюда ожирение располагают к факторам риска преждевременной смертности: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания и ряд других проблем», — предупредила Королева.

Если человек с ожирением накопил к пенсии хронические заболевания, ему нужно будет пройти лабораторные тесты, функциональные исследования, получить рецепты от врача. Для избавления от лишних килограммов потребуется пошаговая программа, написало РИА ФАН. При коррекции состояния здоровья и при поддержании организма можно распрощаться с лишними килограммами в долгосрочной перспективе и поддерживать нормальный вес.