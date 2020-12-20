Диетолог объяснил, сколько мандаринов можно съесть за день

В сутки можно съедать не больше четырех цитрусовых, причем за один прием пищи — максимум две штуки. Мандарины лучше употреблять в течение часа после основного приема пищи. А вот на голодный желудок — ни в коем случае. Особенно это касается людей, расположенных к сахарному диабету. К тому же, про ограничения необходимо помнить аллергикам.

«Если человек съедает один-два мандарина, то это некритично. Если пять и более, то вместо защелачивания организма получается закисление крови. В кислой среде запускаются онкологические процессы», — объяснила правила диетолог.

Нутрициолог посоветовала есть мандарины с белыми прожилками. В них содержится клетчатка, которая помогает переварить простые углеводы. А брать цитрусовые в качестве закуски к алкоголю не стоит. В таком сочетании продуктов чересчур много углеводов, человеку может стать плохо прямо за праздничным столом.

Чтобы избежать проблем с пищеварением, стоит заранее закупиться лекарствами с желчегонным эффектом, а также с ферментами, помогающими переваривать пищу. Однако прием препаратов нужно согласовать с лечащим врачом.

Некоторые едят мандарины в качестве профилактики вирусных заболеваний. Диетолог порекомендовала им витамин C в таблетках, поскольку в них рассчитана суточная доза витамина.

Ранее в Роспотребнадзоре дали инструкцию, как правильно выбирать мандарины, писало агентство Ura.ru.