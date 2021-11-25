Диетолог объяснил противоречивые свойства лимона

Диетолог Александра Лапина рассказала, что лимон является очень полезным фруктом, однако некоторым людям его потребление следует ограничить. Об этом она сообщила РИА «Новости».

По словам специалиста, этот цитрусовый фрукт является сильным аллергеном. Кроме того, люди, страдающие проблемами ЖКТ и имеющие заболевания почек, также должны отказаться от употребления лимона, написало ИА Nation News.

«Лимон улучшает пищеварение, пробуждает аппетит, уменьшает количество холестерина в крови, облегчает спазмы и даже препятствует образованию раковых опухолей. Лимон в большинстве случаев используется для борьбы с простудой и кашлем. Также он является противовирусным и антибактериальным продуктом», — перечислила полезные свойства фрукта диетолог.

Ранее эксперты посоветовали есть лимон при боли в горле. По их словам, перед сном можно съедать смесь одной столовой ложки концентрированного лимонного сока и одной столовой ложки меда.