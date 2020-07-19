Диетолог объяснил причины ожирения россиян

Россиянам не хватает денег на полезные продукты, поэтому в стране растет процент людей с ожирением. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

«В регионах еле сводят концы с концами, поэтому приходится есть бюджетные продукты», — заявила Королева порталу Ura.ru.

К таким вкусным, но вредным продуктам относятся картошка, макароны, консервы. А нужно делать упор на мясо птицы, рыбу, сезонные фрукты и овощи. Кроме того, помогают сохранить бюджет и здоровье заготовки и заморозки.

Вторая причина роста ожирения среди населения — это плохая информированность людей о принципах правильного питания, уверена диетолог. Она считает, что нужно объяснять россиянам, как позаботиться о здоровье и «обеспечить качество жизни».

Ранее Минздрав России опубликовал данные об ожирении жителей разных регионов страны. Больше всего от лишнего веса страдают люди, проживающие в Алтайском крае. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, на третьем — Тюменская область. Замыкают пятерку лидеров Курганская и Смоленская области. В целом за год врачи зафиксировали на 172 тысячи случаев ожирения больше, чем годом ранее.