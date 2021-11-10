Диетолог объяснил, почему цельные фрукты полезнее свежевыжатых соков

Врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина уверена, что при выжимке овощей или фруктов не все содержащиеся в них витамины и другие полезные вещества переходят в сок. По ее словам, любители соков недополучают полезных пищевых волокон, отказываясь от цельных плодов. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Одно из самых ценных, что есть в овощах и фруктах — это пищевые волокна. При выдавливании сока мы их выкидываем вместе со жмыхом. В итоге мы пьем водичку с витаминами, минералами и фруктозой. Если хочется чего-то жидкого и полезного из овощей и фруктов, то я скорее порекомендую смузи, чем соки», — добавила Мелехина.

Тем, кто все же предпочитает пить сок, а не есть фрукты, диетолог порекомендовала чередовать различные виды напитка. Она сделала акцент на морковном, апельсиновом и томатном соке.

«Я бы рекомендовала не зацикливаться на одном соке, а пить разные варианты. Например, сегодня может быть морковный сок, через три дня апельсиновый, а через пять дней томатный. И вообще не надо делать из употребления сока ритуал. Это не тот продукт, который обязателен к употреблению, в отличие от овощей и фруктов», — заключила специалист.