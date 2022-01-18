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    18 января 2022, 06:31

    Диетолог объяснил, почему полезно выпивать стакан воды по утрам

    Диетолог Дианова объяснила, что выпивать стакан воды перед завтраком полезно для организма

    Екатерина Боснак

    Выпивать стакан воды каждое утро перед едой — полезная привычка, если учитывать несколько нюансов. Об этом врач-диетолог, гастроэнтеролог и по совместительству кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала радио Sputnik.

    Диетолог объяснил, почему полезно выпивать стакан воды по утрам

    По ее словам, пить воду по утрам полезно для всех систем организма. Тело пробуждается, желудок будет работать лучше, настроение тоже поднимется, у человека будет свежее выглядеть кожа. Но важно следить за тем, чтобы воды была теплой.

    «Здесь есть нюанс — вода должна быть комнатной температуры, не холодной, особенно если есть склонность к запорам, а это около 80% городского населения. А при наличии болей в животе вода должна быть более теплая», — объяснила Нурия Дианова.

    Также в свой первый утренний стакан воды можно добавить соки — апельсиновый или лимонный, но такой рецепт тоже подойдет не всем. Людям с заболеваниями ЖКТ в период их обострений такая вода не рекомендуется — может спровоцировать боли в животе и развитие панкреатита или холецистита. На всех остальных же вода с соком цитрусовых окажет положительное влияние.