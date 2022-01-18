Диетолог объяснил, почему полезно выпивать стакан воды по утрам

Выпивать стакан воды каждое утро перед едой — полезная привычка, если учитывать несколько нюансов. Об этом врач-диетолог, гастроэнтеролог и по совместительству кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала радио Sputnik.

По ее словам, пить воду по утрам полезно для всех систем организма. Тело пробуждается, желудок будет работать лучше, настроение тоже поднимется, у человека будет свежее выглядеть кожа. Но важно следить за тем, чтобы воды была теплой.

«Здесь есть нюанс — вода должна быть комнатной температуры, не холодной, особенно если есть склонность к запорам, а это около 80% городского населения. А при наличии болей в животе вода должна быть более теплая», — объяснила Нурия Дианова.

Также в свой первый утренний стакан воды можно добавить соки — апельсиновый или лимонный, но такой рецепт тоже подойдет не всем. Людям с заболеваниями ЖКТ в период их обострений такая вода не рекомендуется — может спровоцировать боли в животе и развитие панкреатита или холецистита. На всех остальных же вода с соком цитрусовых окажет положительное влияние.