Диетолог объяснил, почему нежелательно есть свежие булочки

Врач-диетолог Мария Черняева объяснила, почему свежий хлеб в рационе может навредить здоровью, и сколько должна полежать выпечка перед ее употреблением сообщило радио Sputnik.

По словам эксперта, только что испеченный хлеб сложно переваривается и имеет более высокую кислотность чем черствый. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) лучше отказаться от свежих булочек.

«Считается, что свежий хлеб обладает большей кислотностью. Поэтому при заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб», — пояснила Черняева.

Благодаря такому лайфхаку снизится риск обострения гастрита и язвенной болезни. Также вместо мягкого хлеба можно съесть обычный сухарик.