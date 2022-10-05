Диетолог объяснил, почему не стоит запивать еду | 360°

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Наука
05 октября 2022, 19:38
Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту отправился к МКС
Эксклюзив
05 октября 2022, 19:35
Российские военные стали еще лучше выполнять боевые задачи, ощутив ответственность за новые регионы
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Общество
05 октября 2022, 19:29
Жительницы Ямала начали вязать теплые вещи для мобилизованных
Путешествия
05 октября 2022, 19:23
Школьница из Нижнего Тагила обвинила брата в изнасиловании, а затем созналась в клевете
Знаменитости
05 октября 2022, 19:20
Рыжий из «Иванушек» вспомнил любимую учительницу и нелюбимые предметы
Подмосковье
05 октября 2022, 19:08
Пешеходную зону на улицах Дудкина и Комсомольской завершили во Фрязине
Подмосковье
05 октября 2022, 19:08
Свыше 170 жилых домов отремонтируют в Одинцове до конца года
Образование
05 октября 2022, 19:04
Безграмотность породила панику. Россияне приняли световые столбы за «Пересвет» и пришельцев
Подмосковье
05 октября 2022, 19:01
Коломенский фестиваль вошел в число лучших гастрономических событий России