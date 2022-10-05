Диетолог объяснил, почему не стоит запивать еду | 360°

Здоровье 05 октября 2022, 18:47 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог объяснил, почему не стоит запивать еду Диетолог Тихомирова: напитки во время еды нагружают работу ЖКТ freepik

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Диетолог Елена Тихомирова рассказала, что во время приема пищи не стоит пить даже воду. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

По данным РИА ФАН, в первую очередь это касается людей с заболеваниями ЖКТ, например, с гастритом или панкреатитом.

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«Воду лучше пить отдельно от приема пищи, чтобы не размывать пищеварительные соки и не нагружать пищеварительный тракт», — уточнила врач.

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Она добавила, что если система пищеварения человека здорова, то еду можно запивать когда угодно. Но следует перед этим убедиться, что съеденное переваривается нормально вместе с жидкостью, заключила Тихомирова.

Ранее гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, что боли в желудке очень часто связаны со стрессом, а не с неправильным питанием.

«Чаще всего мы сталкиваемся с синдромом функциональной диспепсии, синдромом раздраженной кишки, функциональной изжогой, отрыжкой», — уточнил врач.

В подавляющем большинстве случаев пациенты, которые страдают от вышеперечисленных симптомов, также имеют высокий уровень тревожности, пояснил Парамонов.

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