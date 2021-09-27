Диетолог объяснил, почему не стоит есть молочные продукты во время похудения

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что молочные продукты могут плохо сказаться на фигуре. Специалист посоветовала худеющим отказаться от такой еды, передала «Вечерняя Москва».

«В сыре очень много молочного жира и гистамина, который является аллергеном. Он может накапливать жидкость в организме и повышать уровень холестерина, увеличивая риск развития атеросклероза. Не забываем и о том, что сыр — продукт соленый. Соль задерживает жидкость в организме. Особенно это касается людей с больными почками», — отметила диетолог.

Специалист заявила также, что есть слишком много овощей также не стоит. По ее словам, овощи, прошедшие термическую обработку, вряд ли принесут пользу для фигуры. При этом свекла, картофель, морковь и тыква содержат много крахмала и сахаров. После употребления таких продуктов у человека растет запас энергии. Однако если она не расходуется, то откладывается в жир.

Врач посоветовала заменить вышеперечисленные продукты на брокколи, баклажаны, помидоры, перец, редис, капусту и огурцы. Кроме того, разнообразить рацион можно спаржей и морской капустой.

Вред могут принести также якобы диетические продукты, такие как мюсли и каши быстрого приготовления, а также азиатские блюда, сообщили «Невские новости».

«Поедая различные, на первый взгляд, диетические блюда азиатской кухни, мы в огромном количестве потребляем эти соусы. В результате это приводит к набору веса и не позволяет сжечь калории. Следовательно, нужно сокращать в рационе такие блюда», — заключила специалист.