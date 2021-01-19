Диетолог объяснил, почему насекомые не могут стать заменой мяса

В настоящее время порядка двух миллиардов человек на Земле едят насекомых. По мнению некоторых ученых, стрекозы и кузнечики являются хорошей альтернативой мясных продуктов. Дело в том, что они содержат много белка. Так, в 100 граммах пауков есть около 20 граммов этого органического вещества.

Аплетаева не согласилась с мнением о взаимозаменяемости стейков и насекомых. Она подчеркнула, что белковый состав беспозвоночных членистоногих животных до сих пор до конца не изучен. Кроме белка организм должен получать аминокислоты. Какое количество этих веществ есть в кузнечиках и пауках пока не известно.

«Дело в том, что все белки, которые мы употребляем, содержат аминокислоты. Сами мы аминокислоты не синтезируем. Они поступают в организм с пищей, и они жизненно необходимы для нормальной работы организма — синтеза ферментов, антител, гормонов», — подчеркнула врач.

Специалист напомнила, что рацион людей формировался много веков. Замена привычных продуктов может стать причиной проблем с пищеварением и нехватки витаминов.