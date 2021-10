Диетолог объяснил, почему яйца полезнее всего есть утром

Яйца являются идеальным продуктом для приготовления завтрака. По словам американского диетолога Лорен Манакер, из них можно приготовить множество видов блюд, в том числе полезный и сытный омлет. Об этом написало издание Eat This, Not That!.

Несмотря на то, что в яйцах содержится не очень много калорий, они в своем составе имеют различные питательные вещества. Кроме того, в этом продукте нет сахаров, сообщило ИА Nation News.

«Яйца способствуют насыщению. И исследования показывают, что энергозатраты после завтрака из яиц существенно меньше по сравнению с потреблением завтрака без них», — пояснила специалист.

Сама диетолог в качестве завтрака предпочитает употреблять омлет с обжаренными овощами и сыром. По ее словам, благодаря сочетанию таких ингредиентов организм получает немного дополнительного белка вместе с кальцием, укрепляющим кости. К этому блюду можно также добавить тост из цельнозернового хлеба, зеленый чай и половину грейпфрута.