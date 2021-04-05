Диетолог объяснил, почему хлопья на завтрак опасны для здоровья

Врач-диетолог Анжелика Дюваль объяснила, почему хлопья на завтрак могут быть опасны для здоровья. Негативные последствия от употребления такого продукта нередко появляются у людей с лишним весом, сердечников и аллергиков, сообщил портал «Ридус».

Большинство сухих завтраков, таких как кукурузные хлопья, мюсли, подушечки и быстрозавариваемые каши содержат много сахара, который при частом употреблении способствует набору лишнего веса и плохо влияет на здоровье.

«Такие завтраки быстро усваиваются, распадаясь на сахара, которые мгновенно попадают в кровь, повышая уровень глюкозы. Это стимулирует перегрузку поджелудочной железы, которая должна мгновенно выработать гормон инсулин в повышенном количестве», — пояснила специалист.

Спустя небольшой промежуток времени человек вновь ощущает голод. Это может спровоцировать переедание и нагрузить лишней работой ЖКТ. Если все время есть с утра хлопья, стенки сосудов начнут разрушаться, а также у человека может развиться диабет. Дюваль отметила, что такой продукт в рационе вреден не только взрослым, но и детям.