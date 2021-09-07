Диетолог объяснил, кому нежелательно добавлять в пищу репчатый лук

Врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова рассказала, что репчатый лук обладает уникальными свойствами и благоприятно влияет на иммунную систему человека. Однако есть категория людей, кому употреблять его в пищу может быть даже опасно. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Некоторые люди могут не переносить лук. Нужно быть осторожными при синдроме раздраженного кишечника, при гастрите или если человек страдает изжогой. Но даже при этих состояниях не обязательно будет непереносимость, человек должен попробовать и понять», — отметила диетолог.

В этом овоще содержится множество полезных свойств: витамин С, витамины группы B, клетчатка, много фитовеществ, включая флавоноидные, которые работают как антиоксиданты. Добавлять в пищу этот овощ не обязательно только во время болезни, его можно и нужно есть всегда, заключила специалист.