Диетолог объяснил, кому нельзя есть картошку

Как оказалось, не всем можно есть картофель. По словам диетолога Артема Леонова, это касается не только людей с непереносимостью к семейству пасленовых.

«Так как картофель имеет высокий гликемический индекс — выше 70 единиц, — то его точно не стоит употреблять при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме, сахарном диабете», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Также употреблять картошку не стоит людям с индивидуальной непереносимостью к этому продукту. Иначе это может вызывать скрытую аллергическую реакцию. Но во многом все зависит от микробиоты кишечника. Всем, у кого нет нарушения углеводного обмена и индивидуальной реакции на него, можно есть картофель.

Доктор Дженнифер Робинсон ранее рассказала, что жареный картофель, а также обработанная еда увеличивают риск возникновения слабоумия. По словам специалиста, такая пища влияет на кровеносные сосуды, питающие мозг. Эксперт подчеркнула, что картофель фри способен провоцировать воспалительные процессы. Любители такой еды во время проведенного исследования показали более низкие результаты тестов на мыслительные навыки.