Диетолог объяснил, какой напиток во время застолья поможет избежать похмелья

Сперва необходимо приготовить основу в виде концентрированного зеленого чая. Для этого две-три столовые ложки чая завариваются в литре воды. После этого заварка охлаждается, разводится еще 1,—1,5 литрами воды. Туда добавляются лимон, мята, базилик, клубника.

Дюваль предупредила, что не нужно есть при похмелье соленые огурцы и пить огуречный рассол. Эти продукты дают лишнюю нагрузку на поджелудочную железу. Намного полезнее будут два свежих огурца перед сном. Их употребление избавляет от отечности наутро после вечеринки.

«После того как выпили и перед тем как ложиться спать, существует такая рекомендация: съесть два средних очищенных от кожуры огурца. В них очень много калия, поэтому они выводят лишнюю воду, и наутро будет гораздо меньше отеков или их вовсе не будет», — пояснила специалист.

Еще, перед тем как ложиться спать, рекомендуется выпить сорбент. Желательно, чтобы в нем содержались лакто- или бифидобактерии.