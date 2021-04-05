Диетолог объяснил, какого витамина чаще всего не хватает вегетарианцам

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что у вегетарианцев нередко бывает дефицит витамина B12. Он отметил, что нехватка этого витамина как правило сопровождается специфической анемией, сообщил телеканал «Звезда».

«Если реально говорить, какой авитаминоз протекает тяжелее всего, то это как раз таки витамин B12. Иногда он случается при заболевании желудка. Чтобы витамин усваивался, нужны факторы, которые вырабатывают слизистые желудка. Проявление дефицита витамина В12 тяжелое, это тяжело выраженная специфическая анемия», — уточнил Гинзбург.

Речь идет о постоянной слабости и дистрофических процессах. По словам врача, фолиевая кислота является витамином, который поступает в организм с растениями. Например, можно добавить в ежедневное меню капусту или зелень. Помимо прочего, у вегетарианца может появиться дефицит витамина В6.

Ранее врач-диетолог АО «Медицина» Елена Златинская рассказала, что весной нужно включать в рацион весь спектр необходимых питательных веществ: витамины, минералы, углеводы, клетчатку, жиры и белки. Во время холодной весны нужно отказаться от постоянного употребления сахаросодержащих напитков, фастфуда, чипсов, кондитерских изделий.