Диетолог объяснил, какие продукты есть на ужин для поддержания фигуры

Доцент кафедры диетологии и нутрициологии РНИМУ имени Пирогова Альфред Богданов объяснил, какие продукты нужно есть на ужин для поддержания фигуры.

Он рассказал, что лучше всего в вечернее время отдавать предпочтение белковым и овощным блюдам, сообщил канал «Звезда».

«Наиболее рациональным в фундаментальной классической диетологии считается вариант ужина, в котором присутствуют белковые и овощные блюда. Например, рыба с овощами, мясо с овощами, курица с овощами», — уточнил специалист.

По его словам, в позднее время можно употреблять молочные продукты, творожные продукты, а также яйца и сыр. Эксперт предупредил, что вечером лучше не есть пищу с высоким содержанием углеводов. Он пояснил, что речь идет о таких продуктах как картофель, макароны, рис, крупы, хлеб и хлебобулочные изделия.

Как отметил Богданов, такой ужин является источником труднорастрачиваемой энергии. Если человек использует гарнир с картофелем или макаронной пастой, то в последующем эти все калории превращаются в жировую массу. То же самое касается и фруктов, так как в них высокое содержание углеводов.