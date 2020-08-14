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    14 августа 2020, 10:23

    Диетолог объяснил, какие продукты есть на ужин для поддержания фигуры

    Полина Петрова

    Доцент кафедры диетологии и нутрициологии РНИМУ имени Пирогова Альфред Богданов объяснил, какие продукты нужно есть на ужин для поддержания фигуры.
    Диетолог объяснил, какие продукты есть на ужин для поддержания фигуры

    Он рассказал, что лучше всего в вечернее время отдавать предпочтение белковым и овощным блюдам, сообщил канал «Звезда».

    «Наиболее рациональным в фундаментальной классической диетологии считается вариант ужина, в котором присутствуют белковые и овощные блюда. Например, рыба с овощами, мясо с овощами, курица с овощами», — уточнил специалист.

    По его словам, в позднее время можно употреблять молочные продукты, творожные продукты, а также яйца и сыр. Эксперт предупредил, что вечером лучше не есть пищу с высоким содержанием углеводов. Он пояснил, что речь идет о таких продуктах как картофель, макароны, рис, крупы, хлеб и хлебобулочные изделия.

    Как отметил Богданов, такой ужин является источником труднорастрачиваемой энергии. Если человек использует гарнир с картофелем или макаронной пастой, то в последующем эти все калории превращаются в жировую массу. То же самое касается и фруктов, так как в них высокое содержание углеводов.

    Новости SMI.FM