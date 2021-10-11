Диетолог объяснил, какие полезные и опасные вещества содержит хурма

Хурма содержит много витаминов, а также является диетическим продуктом. Однако чрезмерное употребление этого фрукта может плохо сказываться на работе пищеварения. Таким мнением поделилась эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ульяна Румянцева в беседе с «Известиями».

Специалист отметила диетические свойства хурмы. По ее словам, этот фрукт содержит всего 50–55 калорий на 100 граммов. В ее составе находятся йод, железо, магний, калий, кальций, фосфор, марганец, витамины А, Е, С, группы В, бета-каротин и пектины.

«Исходя из этого понятно, что регулярное употребление этой ягоды благотворно влияет на функцию щитовидной железы, способствует снижению артериального давления, регуляции центральной нервной системы, расслаблению мышц и уменьшению спазма сосудов <…>», — отметила врач.

Однако ее чрезмерное употребление может нанести организму вред. Особенно не стоит злоупотреблять этим фруктам людям с диабетом, геморроем, запорами и диареей. Нормой станет один фрукт в день.

Все дело в том, что в кожуре хурмы и самой мякоти, хоть и в меньших количествах, содержится танин. По словам специалиста, из-за этого вещества пища в желудке может слипаться в комочки и плохо перевариваться, провоцируя таким образом вздутие живота, метеоризм, боли в желудке, запор.