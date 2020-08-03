Диетолог объяснил, как в зависимости от возраста правильно выбрать кашу

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург объяснил, как в зависимости от возраста правильно выбрать кашу.

Как он отметил, мнение, что манка является блюдом для детей, правдиво. Ее употребление способно повысить интенсивность мозговой деятельности у ребенка, информирует радио Sputnik.

«Манка быстрее повышает уровень сахара в крови. Это не есть хорошо для взрослых, но для детей это неплохо. Для детей это хорошо работает», — уточнил специалист.

Врач добавил, что также для улучшения умственной активности можно есть рис. По его словам, благодаря включению в рацион таких каш ребенок может начать лучше учиться. А вот для взрослых высокий уровень сахара в крови опасен. Именно поэтому людям старшего возраста лучше обратить внимание на овсянку.

Дело в том, что крахмал более «труднодоступный», а углеводы в нем медленные. Уровень сахара после овсянки поднимается не так быстро, как после манки. Помимо прочего, в овсяной каше больше пищевых волокон и пребиотического действия, которое улучшает состояние микрофлоры.