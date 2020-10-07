Диетолог объяснил, как употреблять творог с пользой для здоровья

По словам специалиста, можно добавлять в этот продукт различные добавки. Мухина предупредила, что лучше избегать соли и перца.

«Творог с зеленью — продукт с большей пищевой ценностью, потому что еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же дает плюсы для творога», — пояснила медик.

Она отметила, что есть творог с добавкой в виде соли и перца чревато задержкой лишней жидкости. Этот кисломолочный продукт хорошо сочетается со сметаной. Такое блюдо улучшает усвоение жирорастворимых витаминов и кальция.

Также нельзя посыпать творог сахаром. Из-за этого в нем появляются ненужные калории, что нарушает углеводный обмен организма. Чтобы проверить качество продукта, необходимо капнуть в него йодом. Если творог посинеет, то он фальсифицированный. Помимо прочего, продукт не должен обладать кислым и резким запахом.