Диетолог объяснил, как справляться с тягой к сладкому

Диетолог министерства здравоохранения Краснодарского края Лейла Кадырова в разговоре с «Ридусом» рассказала, как откуда берется тяга к сладкому и как с ней справляться. Для этого нужно пересмотреть свой рацион.

Если сладкого хочется очень сильно, можно позволить себе съесть небольшой десерт, но делать это нужно вдумчиво, чтобы удовлетворить тягу меньшим количеством пищи.

«Нужно постараться сконцентрироваться на этом небольшом кусочке тортика или шоколада, чтобы хорошо почувствовать всю ту гамму удовольствия, которую он может принести. Либо вы можете заменить шоколад на что-то менее калорийное — курагу или изюм. Но опять же, съесть небольшое количество и тщательно прожевать, наслаждаясь вкусом», — сказала диетолог.

Часто непреодолимое желание поесть сладкого связано с плохо сбалансированным рационом и может означать, что организму не хватает, например, сложных углеводов.

«Организм пытается компенсировать дефицит глюкозы и крахмала за счет сладостей, чтобы быстро получить энергию», — объяснила диетолог.

Для того, чтобы определить причины частой тяги к сладкому, можно обратиться к эндокринологу, написало ИА Nation News.